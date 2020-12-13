HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kumar operasyonu: 17 kişiye idari işlem, 1 gözaltı

Kumar operasyonu: 17 kişiye idari işlem, 1 gözaltı

13.12.2020 16:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kumar operasyonunda 17 kişiye idari para cezası uygulanırken, 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre; Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’nca Namazlı Mahallesi’nde bulunan birçok suçtan dolayı sabıkası bulunan ve cezaevinden Covid-19 nedeniyle izinli olan Y.A.’nın (46) kumar oynatmak için yer temin ettiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.Namazlı Mahallesi’nde bulunan bir bahçenin kulübesinde kumar oynatıldığını tespit eden Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 deste iskambil kağıtları, 1 adet okey takımı ele geçirdi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kumar operasyonunda 17 kişiye idari para cezası uygulanırken, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’nca Namazlı Mahallesi’nde bulunan birçok suçtan dolayı sabıkası bulunan ve cezaevinden Covid-19 nedeniyle izinli olan Y.A.’nın (46) kumar oynatmak için yer temin ettiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Namazlı Mahallesi’nde bulunan bir bahçenin kulübesinde kumar oynatıldığını tespit eden Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 deste iskambil kağıtları, 1 adet okey takımı ele geçirdi. Şüpheli Y.A.’ya ait araçta yapılan aramada ise aracın bagajından mühürsüz plaka çıktı.
Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde olayla ilgili bahçede bulunan H.Ç. (58), İ.S. (46), K.A. (22), Y.A. (46), M.K. (46), O.A. (40), Z.Y. (48), Ş.K. (48), O.U. (35), E.Ö. (45), S.H. (35), S.Ö. (55), H.D. (45), D.G. (40) , H.Ç. (41), F.M. (30) ve M.Y. (47) isimli şahıslara ayrı ayrı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden kişi başı 3 bin 150 TL, toplamda 53 bin 550 TL idari yaptırım uygulandı. Y.A. (46) ise, ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak’ suçundan şüpheli olarak ifadesi alınmak üzere Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattı
Taksim Meydanı'nda merak uyandıran siren sesleriTaksim Meydanı'nda merak uyandıran siren sesleri
Başvuru sonuçları bekleniyor!Başvuru sonuçları bekleniyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Diğer Haberler

Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Yarın kullanacaklar dikkat! İptal edildi

İzmir ve Balıkesir'de şiddetli yağmur binalara zarar verdi

İzmir ve Balıkesir'de şiddetli yağmur evlere zarar verdi

Taksim Meydanı'nda merak uyandıran siren sesleri

Taksim Meydanı'nda merak uyandıran siren sesleri

Evlat nöbetinde 469'uncu gün! Nöbete otelde devam ettiler

Evlat nöbetinde 469'uncu gün!

Sokak kısıtlamasında aracıyla sıcak yemek dağıttı

Kısıtlamada aracıyla sıcak yemek dağıttı

Sürücü markete daldı, o anlar kamerada

Sürücü markete daldı! O anlar kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.