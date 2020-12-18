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Kumar operasyonunda 14 gözaltı

18.12.2020 14:24 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de, 5 aylık süren çalışmalar kapsamında polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda "Kumar oynamak, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarını işledikleri iddia edilen 14 şahıs yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kumar oynatan şahısların yakalanmasına yönelik 5 aylık süren çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Eskişehir’de, 5 aylık süren çalışmalar kapsamında polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda "Kumar oynamak, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarını işledikleri iddia edilen 14 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kumar oynatan şahısların yakalanmasına yönelik 5 aylık süren çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere baskın yapıldı. 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda şahıslara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 13 adet tabanca, 5 adet tüfek ve 1 adet polis kanalını dinleyen telsiz ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 130 kişiye kumar oynamaktan 159 bin 250 lira para cezası uygulanırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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