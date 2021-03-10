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Kumar operasyonunda ceza yağdı

10.03.2021 19:53 | Son Güncelleme:
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Kumar operasyonunda ceza yağdı

Zonguldak’ta Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kumar oynatılan adrese operasyon düzenlendi.Kdz.

Zonguldak’ta Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kumar oynatılan adrese operasyon düzenlendi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yer alan bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda, ikamet sahibi S.K. (48) isimli şahıs hakkında “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca kumar oynayan 4 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanuna göre 5 bin 344 TL, ikamette bulunan 10 kişiye maske kullanmadıkları için 9 bin TL olmak üzere toplamda 14 bin 344 TL idari para cezası uygulanarak işlem yapıldı. Adli ve idari işleme gerekçe olan 108 adet iskambil kâğıdı, 2 adet yazboz ve 140 TL paraya el konuldu. Zonguldak genelinde kumar oynatılan yerler ve şahıslarla ilgili denetimlere aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.

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