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Kumar operasyonunda ilginç anlar: Biz sadece balık yiyorduk

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 10:20 | Son Güncelleme

Kent genelinde yapılan operasyonlarla kumar oynayan ve oynatan kişilere ceza yağdı, çok sayıda kumar makinesi ele geçirildi.

Kent genelinde yapılan operasyonlarla kumar oynayan ve oynatan kişilere ceza yağdı, çok sayıda kumar makinesi ele geçirildi. Kumar oynarken yakalanan bir kişinin, "Biz sadece balık yiyorduk" demesi ise dikkat çekti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, İstanbul genelinde 26 Eylül günü saat 21.00 ile 23.59 saatleri arasında, 153 ekip ve 351 personelin katılımıyla kumar operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, 425 kahvehane, kıraathane ve kafe, 65 dernek ve ruhsatsız iş yerindeki 2 bin 102 şahısa GBT (Genel Bilgi Toplama) testi yapıldı.
Kumar oynayanlara toplam 77 bin TL ceza
Kumar oynadığı tespit edilen 63 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu 34’üncü maddesi gereğince toplam 77 bin 185 TL ceza uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan aranması olan 4 şahıs da yakalandı.
Kumar makinesi, pul ve destelerce oyun kartı
Yapılan operasyonlarla, 14 adet kumar makinası, 6 adet sigara matik, 6 adet bilgisayar, 1 okey takımı, 100 adet kumar pulu, 19 deste iskambil kağıdı ve 6 bin 478 TL paraya ele geçirildi.
Virüsü hiçe sayanlara 414 bin TL ceza
Öte yandan Korona virüs kurallarına uymadıkları belirlenen 256 kişiye de, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince toplam 414 bin 690 TL idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 28 iş yeri ise ekiplerce mühürlendi.
Yakalanınca "Balık yiyorduk" dedi
Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir adreste ilginç bir an yaşandı. İçeride kumar oynayan bir kişi polisi karşısında görünce "Balık günüydü bugün. Eğlence yapıyorduk, balık yiyorduk" dedi. Şahısın bu sözüne polis, "Balıkları iskambil kağıtları ile mi kesiyordunuz" diye karşılık verdi. O anlarda ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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