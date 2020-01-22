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  4. Kumar operasyonunda kaçarken atladığı balkonda mahsur kaldı

Kumar operasyonunda kaçarken atladığı balkonda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:02 | Son Güncelleme

ANTALYA’da bir iş yerine kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, polisi görünce pencereye çıkan ancak yola atlamaktan korkup bir alt katın katın balkonuna atlayan Y.K., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Y.K.'ya kumar oynamaktan para cezası kesildi.

Kumar operasyonunda kaçarken atladığı balkonda mahsur kaldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da bir iş yerine kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, polisi görünce pencereye çıkan ancak yola atlamaktan korkup bir alt katın katın balkonuna atlayan Y.K., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Y.K.'ya kumar oynamaktan para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Kepez ilçesindeki bir binanın ikinci katındaki iş yerine kumar operasyonu düzenlendi. Kumar oynadığı öne sürülen Y.K., polisi görünce iş yerinin penceresine çıktı. Ancak yola atlamaya korkup, alt kattaki iş yerinin balkonuna atladı. Balkonda mahsur kalan Y.K. çağrılan itfaiye ekiplerinin merdiveniyle girilen iş yerinde gözaltına alındı.
İfadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen Y.K.’ya kumar oynamaktan ceza kesildi. Polis ekiplerinin çok sayıda kumar malzemesi ele geçirdiği iş yerinde bulunan 10 kişiye ise toplam 12 bin 250 TL para cezası verildi. İş yeri sahibi hakkında da kumar oynatmak ile yer temin etmek suçlarından adli işlem yapıldı.

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Kumar operasyonunda kaçarken atladığı balkonda mahsur kaldı

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