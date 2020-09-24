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  4. Kumar oynanan o ev Rize İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yıldız'ın çıktı

Kumar oynanan o ev Rize İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yıldız'ın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

Rize'nin Fındıklı ilçesinde önceki gün 9 kişinin pandemi sürecinde bir evde kumar oynadığı ihbarını alan jandarma ekipleri eve baskın yaparak şahısları suçüstü yakaladı. Baskın yapılan ev Rize İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Şinasi Yıldız’ın evi çıkarken, eve baskın düzenleyen jandarmayı görünce de iskambil kağıtlarını şöminede yakmaya çalışanlara toplam 37 bin 350 TL para cezası kesildi.

Kumar oynanan o ev Rize İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yıldız'ın çıktı

Olay ilçeye bağlı Gürsu Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, pandemi sürecinde Rize İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Şinasi Yıldız’ın evinde kumar oynandığını öğrenen jandarma ekipleri söz konusu eve baskın düzenledi. Gerçekleşen baskında evde bulunan toplam 9 kişinin iskambil kağıtları ile kumar oynadıkları tespit edildi. Şahıslar jandarma personelini görünce şömineye atarak kağıtları imha etmeye çalıştı. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından yapılan aramada bir kişinin üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilirken, evde bulunan 9 şahsa kumar oynamak ve sosyal mesafesi ihlalden toplam 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.

(İHA)

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