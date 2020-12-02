Kumar oynarken yakalanan 11 şahsa 52 bin TL para cezası

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir evde kumar oynayan 11 şahıs, jandarmanın baskınıyla yakalandı. 11 şahsa toplamda 52 bin 437 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyar Mahallesi’nde M.Ç.’ye ait seranın yanında bulunan tek katlı evde kumar oynandığını tespit etti. Dün gece saat 23.00 sıralarında eve baskın yapan jandarma, 11 şahsın kumar oynadığını belirlendi. Yapılan aramada masa üzerinde 6460 TL para , 26 adet iskambil kağıdı ve üzerinde sayıların yazılı olduğu 6 adet yazboz kağıt ele geçirildi.

Kumar oynayan 11 şahıs hakkında Kabahatler Kanununun 34. maddesine istinaden kişi başı 1225 TL olmak üzere 13 bin 475 TL, sosyal mesafe kuralına uymamaktan kişi 3150 TL olmak üzere 34 bin 650 TL, emre aykırı davranıştan ise kişi başı 392 TL olmak üzere 4 bin 312 TL idari yaptırım uygulandı. 11 şahsa toplamda 52 bin 437 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

