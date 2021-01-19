HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 75 bin 544 lira ceza

Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 75 bin 544 lira ceza

19.01.2021 12:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın İskenderun ilçesinde korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kapalı yerde kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 75 bin 544 lira ceza uygulandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi 505 Sokak’ta bir ikamette kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kapalı yerde kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 75 bin 544 lira ceza uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi 505 Sokak’ta bir ikamette kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında odanın içerisinde yan yana bulunan 2 masada kumar oynandığı belirlendi. Masa üzerinde bulunan bin 500 TL para, kumar oynamada kullanılan 99 adet pul, 51 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.
İkamette bulunan 16 şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şahıslara, sosyal mesafe ihlalinden, kumar oynamaktan olmak üzere toplamda 75 bin 544 lira idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
19 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!19 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
Trendyol destek hattına nasıl erişilir?Trendyol destek hattına nasıl erişilir?

En Çok Okunan Haberler

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak açıklandı!

Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı (Nur Vergin kimdir?)

Ünlü sosyoloğa son veda! Erdoğan da katıldı

Böl parçala başkan ol! Ya sonra…

Böl parçala başkan ol! Ya sonra…

Sağlık çalışanlarına getirilen izin yasağı kaldırıldı

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

İSKİ su kesintisi 19 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 19 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Resulayn'daki patlamanın failleri yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.