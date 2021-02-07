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  4. Kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 36 bin 800 TL ceza

Kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 36 bin 800 TL ceza

07.02.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Antalya’da jandarmanın bir kıraathaneye yaptığı baskında kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 36 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.Finike İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol komutanlığı ve 18’inci JASAT timi ekipleri tarafından Turunçova Mahallesi’nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine baskın yapıldı.

Antalya’da jandarmanın bir kıraathaneye yaptığı baskında kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 36 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.
Finike İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol komutanlığı ve 18’inci JASAT timi ekipleri tarafından Turunçova Mahallesi’nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine baskın yapıldı. Baskında N.K., S.K., H.A., M.Ş. ve Ö.S. kumar oynarken suçüstü yakalandı. 5 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150’şer TL, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 3 bin 150’şer TL, kumar oynamak suçundan bin 33’er TL, 2 kişiye maske takma kuralına uymamaktan 900 TL ve işletme sahibi olan N.K.’ya kapalı olması gereken iş yerini açma sebebi ile 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 36 bin 800 TL cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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