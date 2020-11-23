Kumar oynarken yakalandı, ceza yazılmasını sigara içerek bekledi

Afyonkarahisar’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen hafta sonu gece saatlerinde emlakçı dükkanında kumar oynadığını tespit eden polis ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı. Baskın esnasında kumar oynanırken yakalanan bir şahıs ise polisin onca uyarısına rağmen kendisine ceza yazılmasını oturduğu sandalyede sigara içerek bekledi.

Olay, Fakı Paşa mahallesi Cevizaltı Çeşme sokak üzerindeki bir emlakçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dün gece sokak üzerindeki bir emlakçı dükkanının alt katının ışıklarının sürekli açık olmasından şüphelenen ekipler iş yerini kontrol ettiklerinde içeride insanların olduğunu fark etti. Ardından takviye ekipler ile adrese baskın düzenleyen ekipler şüphelerinde haklı olduklarını ortaya çıkarırken, içeride 8 kişinin kumar oynadıklarını belirledi. Baskında yapılan aramada isim ve skorların yazılı olduğu 2 adet yazboz, 2 deste halinde 106 şar adetten oluşan açık iskambil kağıdı, siyah poşet içerisinde 424 adet iskambil kağıdı, 1 adet okey takımı ele geçirildi. Operasyonda Hasan Ş., isimli şahsa ‘kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak’ suçundan işlem yapılırken, içerideki 8 kişiye ise bin 225’şer TL para cezası kesildi. Operasyonda ayrıca kumar oynarken yakalanan bir şahıs ise oturduğu sandalyede kendisine ceza yazılmasını polisin onca uyarısına rağmen sigara içerek beklemesiyse ‘bu kadarına pes’ dedirtti.

Öte yandan, şahıslara korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesi ile de işlem yapılacağı öğrenildi.

