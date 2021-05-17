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  4. Kumar oynarken yakalandı, 'Gazetenin başına beni koymazsan darılırım' dedi

Kumar oynarken yakalandı, 'Gazetenin başına beni koymazsan darılırım' dedi

17.05.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da polisin kafeye düzenlediği kumar baskınında 17 kişi gözaltına alındı. Salgın tedbirlerini ihlal ve kumar oynamaktan para cezası uygulanacak şüphelilerden birisi emniyete götürüldüğü sırada görüntü alan gazetecilere, “Gazetenin başına beni koymazsan darılırım" dedi.

Kumar oynarken yakalandı, 'Gazetenin başına beni koymazsan darılırım' dedi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde bir kafede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, kumarhaneye dönüştürülen mekanda çok sayıda oyun kartı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Bu sırada, salgın tedbirlerini ihlal ve kumar oynamaktan para cezası uygulanacak şüphelilerden birisi, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ağabey gazetenin başına beni koymazsan darılırım" dedi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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