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Kumar oynarken yakalandılar

23.02.2021 19:30 | Son Güncelleme:
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Kumar oynarken yakalandılar

Afyonkarahisar’da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri iki odası kumarhaneye çevrilen eve baskın düzenlendi.

Afyonkarahisar’da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri iki odası kumarhaneye çevrilen eve baskın düzenlendi. Kumar oynayan 12 kişi ile kumar oynamaya yer temin ettiği tespit edilen 2 kişiye bin 336’şar lira para cezası uygulandı.
Afyonkarahisar’ın merkez Fakıpaşa Mahallesi Tuz Pazarı Caddesi’ndeki bir adreste kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, eve baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında iki oda içerisinde 2 adet kahvehane masası ile birlikte kumar oynar vaziyette 12 kişi tespit edildi. Kumar oynamaya yer ve temin eden Fatih E. ve Ünal T. polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alındı. Daha sonra kumar oynayan 12 kişi ile yer temin eden 2 kişiye bin 336’şar lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Kumar oynarken yakalandılar

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