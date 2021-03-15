HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kumar oynatan şahıstan pişkin savunma: “Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız”

Kumar oynatan şahıstan pişkin savunma: “Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız”

15.03.2021 09:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana polisi kahvehaneye çevrilen bir eve baskın yaptı.

Adana polisi kahvehaneye çevrilen bir eve baskın yaptı. Ev sahibinin “Kumar oynatıyoruz, ama bu bizim ekmek paramız” demesi dikkat çekti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüse rağmen 12 kahvehanede kumar oynatıldığı ve pandemi kurallarına uyulmadığı ihbarını aldı. Polis bu ihbar üzerine adreslere baskın yaptı. Adreslerden birinin ev olduğu ancak kahvehaneye çevrildiğini belirledi. Polisin yaptığı baskında ev sahibinin “Tamam kumar oynatıyoruz ama bu bizim ekmek paramız” demesi dikkat çekti.
Polis 12 kahvehanede 13 kişiye kumar oynatmaktan adli işlem yaparken, 176 kişiye de pandemi kurallarına uymamaktan 672 bin lira para cezası yazdı. Polis kumar oynatılan yerlerden 12 bin 472 lira ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
Uzmanı uyardı! Bu belirti varsa hemen değiştirinUzmanı uyardı! Bu belirti varsa hemen değiştirin
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
1/

En Çok Okunan Haberler

Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi

Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

Genç hemşirenin sır ölümü

Genç hemşirenin sır ölümü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Ömerli Barajı’na su taşıyan derede korkunç manzara

İstanbul'da korkunç manzara

4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın kaza öncesi trafikte görüntüleri ortaya çıktı

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Sokak ortasında kavgaya tutuştular! Yanındaki kadına böyle saldırdı

Korkutan anlar! Sokak ortasında yaşananları böyle kaydetti

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul'da yeni 'HES kodu' uygulaması başladı

İstanbul'da yeni dönem bugün başladı! Artık zorunlu

Kimliği çalındı, hayatı kabusa döndü! Ölü olduğunu öğrendi

Kimliği çalındı, hayatı kabusa döndü! Ölü olduğunu öğrendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.