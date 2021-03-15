Kumar oynatan şahıstan pişkin savunma: “Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız”

Adana polisi kahvehaneye çevrilen bir eve baskın yaptı. Ev sahibinin “Kumar oynatıyoruz, ama bu bizim ekmek paramız” demesi dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüse rağmen 12 kahvehanede kumar oynatıldığı ve pandemi kurallarına uyulmadığı ihbarını aldı. Polis bu ihbar üzerine adreslere baskın yaptı. Adreslerden birinin ev olduğu ancak kahvehaneye çevrildiğini belirledi. Polisin yaptığı baskında ev sahibinin “Tamam kumar oynatıyoruz ama bu bizim ekmek paramız” demesi dikkat çekti.

Polis 12 kahvehanede 13 kişiye kumar oynatmaktan adli işlem yaparken, 176 kişiye de pandemi kurallarına uymamaktan 672 bin lira para cezası yazdı. Polis kumar oynatılan yerlerden 12 bin 472 lira ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

