Kumar oynatıldığı için mühürlenen binada öldüren kişinin katili arkadaşı çıktı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 'dernek' adı altında kumar oynatıldığı için mühürlenen binada başından tüfekle vurularak öldürülen Alparslan Alıç'ın (43) katil zanlısının, binanın sahibi ve arkadaşı Kahraman B. (47) olduğu ortaya çıktı. Cinayetin ardından sokaklarda barınan, dün akşam çimenlik alanda uyurken yakalanan Kahraman B., cesedin bulunduğu binada çay ocağı açmak için yapacakları ortaklık nedeniyle çıkan tartışmada Alıç'ı, kendisine küfrettiği için öldürdüğünü itiraf etti.

Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak'taki 'dernek' adı altında kumar oynatıldığı için yaklaşık 2,5 aydır mühürlü bulunan 3 katlı binadan koku geldiğini fark eden çevre sakinleri, 14 Ekim günü saat 00.30 sıralarında polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, mühürlü binaya çilingirle girdi. İçerde arama yapan ekipler, bodrum katta, başından av tüfeğiyle vurulmuş, 40- 45 yaşlarında erkek cesedi buldu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cesetten alınan numuneler, kimliğinin belirlenmesi için incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SERÇE PARMAĞINDAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

En az 10 gün önce öldüğü, bir kısmı çürüdüğü belirlenen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, cesedin serçe parmağında vücudunun diğer yerlerine göre daha az çürüme olduğunu saptadı. Bunun üzerine serçe parmağa uygulanan bir operasyonla parmak izi alındı. Sistemde yapılan taramada, ölen kişinin Alpaslan Alıç olduğu tespit edildi. Polis, Alıç'ın merkez Karatay ilçesinde yalnız yaşadığı, bekar olduğu, anne ve babasının öldüğü, kardeşleriyle de görüşmediğini belirledi. Polis, Alıç'ın il dışında yaşayan kardeşlerine ulaşarak, Konya'ya çağırdı. Gelen Alıç'ın kardeşleri işlemlerin ardından cenazeyi teslim aldı.

ÇİMLERİN ÜZERİNDE YATARKEN YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen Alpaslan Alıç'ın, cesedinin bulunduğu binanın sahibi ve burada dernek adı altında kumar oynatan Kahraman B. ile birlikte, binada çay ocağı işletmeyi planladıklarını belirledi. Kahraman B.'nin gidebileceği adreslere baskın düzenleyen polis, şüpheliyi bulamadı. Yapılan araştırmada da Karaman B.'nin yaklaşık 10 gündür evine uğramadığı saptandı. Polis, Kahraman B.'yi, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi girişindeki çimenlik alanda uyurken yakaladı.

KÜFRETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınan Kahraman B., Alpaslan Alıç'ı, yaklaşık 1,5 yıldır tanıdığını ve mühürlenen binada çay ocağı açıp, ortak olarak işletmeyi planladıklarını söyledi. Olay günü de bina içinde ortaklık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını ileri süren Kahraman B., ''Olaydan önce derneğim mühürlendi. Ondan sonra işlerim zorlaştı. Orayı çay ocağı olarak açmak istedim. Ancak maddi olarak desteğe ihtiyacım vardı. Alpaslan'ı 1,5 yıldır tanıyorum. Onunla konuştum ve ortak olarak işletecektik. Bu süreç boyunca ortaklık konusunda onunda sürekli tartışıyorduk. Bana küfürle konuşuyordu. Olay günü de bana küfürlü konuştu. 'Seninle görüşeceğiz' dedi. Ben de bir anda, daha önce oraya koyduğum tüfeği alıp Alpaslan'a ateş edip, öldürdüm" dedi.

Olayın ardından evine gitmediğini, park ve cami bahçelerinde barındığını belirten Kahraman B.'nın, binanın önünde bulunan ve cesedi gömmek için kullanacağı üzerinde durulan toprak yığınını ise ne zaman döktürdüğünü hatırlamadığını ileri sürdüğü kaydedildi.

ÇOK PİŞMANIM, ANSIZIN GELİŞTİ

Kahraman B., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Kahraman B., gazetecilerin niye öldürdünüz? sorusuna, "Çok pişmanım. Ansızın gelişti. Pişmanım" diye cevapladı.