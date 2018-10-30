Kumar oynatıldığı için mühürlenen binada öldüren kişinin katili arkadaşı çıktı (2)

TUTUKLANDI\nKonya'da kendisine k\u00fcfretti\u011fi iddias\u0131yla arkada\u015f\u0131 Alparslan Al\u0131\u00e7'\u0131, t\u00fcfekle vurarak \u00f6ld\u00fcren Kahraman Balc\u0131, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece 'kasten adam \u00f6ld\u00fcrme' su\u00e7undan tutukland\u0131.PARTNEROkyanusta \u00e7\u00f6z\u00fclemeyen s\u0131r!Maden oca\u011f\u0131nda kolu i\u015f makinesine s\u0131k\u0131\u015fan i\u015f\u00e7i yaraland\u0131\u0130ngiliz kad\u0131n, otelin 3'\u00fcnc\u00fc kat\u0131ndan atlay\u0131p, intihar etti
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