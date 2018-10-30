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Kumar oynatıldığı için mühürlenen binada öldüren kişinin katili arkadaşı çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 13:00 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Konya'da kendisine küfrettiği iddiasıyla arkadaşı Alparslan Alıç'ı, tüfekle vurarak öldüren Kahraman Balcı, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. 

TUTUKLANDI
Konya'da kendisine küfrettiği iddiasıyla arkadaşı Alparslan Alıç'ı, tüfekle vurarak öldüren Kahraman Balcı, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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