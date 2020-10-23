HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kumar oynayan 33 kişiye 103 bin 950 lira ceza

Kumar oynayan 33 kişiye 103 bin 950 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 13:45 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Korona virüs (Covid-19) kurallarına uymayarak kumar oynayan 33 kişiye para cezası kesildi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, Hoşnudiye Mahallesi Altın Sokak’ta bulunan dernek binasına operasyon düzenledi.

Kumar oynayan 33 kişiye 103 bin 950 lira ceza

Eskişehir’de Korona virüs (Covid-19) kurallarına uymayarak kumar oynayan 33 kişiye para cezası kesildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, Hoşnudiye Mahallesi Altın Sokak’ta bulunan dernek binasına operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 33 kişinin sosyal mesafe kurallara uymadığı ve kumar oynadığı tespit edildi. 33 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun, kumar oynamalarından dolayı da Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 103 bin 950 lira para cezası kesildi.
Ayrıca, dernek başkanı hakkında ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve mühür bozma’ suçundan adli işlem yapıldı.

Sorgulamada dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı
Polis ekipleri dernek binasında kumar oynayan kişilere yaptığı güvenlik sorgulamasında ise, ’kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan aranan B.A’yı da yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kumar oynayan 33 kişiye 103 bin 950 lira ceza

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Türkiye'nin konuştuğu Melek cinayetinde yeni gelişme: Azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktıTürkiye'nin konuştuğu Melek cinayetinde yeni gelişme: Azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
İstanbul'da düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
Düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da deprem
Esenyurt'ta korkunç olay! Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı
Esenyurt'ta korkunç olay! Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı
Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye artık iki mevsimli bir ülke oluyor
Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye artık iki mevsimli bir ülke oluyor
Türkiye'nin konuştuğu Melek cinayetinde yeni gelişme: Azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı
Türkiye'nin konuştuğu Melek cinayetinde yeni gelişme: Azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı
Başkan Böcek'in enfeksiyon bulguları devam ediyor
Başkan Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.