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Kumarbazları güvenlik kamerası da kurtaramadı

29.01.2021 13:17 | Son Güncelleme:
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Isparta’da bir ikamete ve derneğe düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 34 kişiye 149 bin 852 TL idari para cezası uygulandı.

Isparta’da bir ikamete ve derneğe düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 34 kişiye 149 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Baskın yapılan dernekte güvenlik kamerası olduğu gözlenirken, kapıdaki "Korona virüs sebebiyle geçici bir süre kapalıyız" yazısı dikkat çekti.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 26 Ocak tarihinde Bahçelievler Mahallesi’nde bir ikamette ve Çelebiler Mahallesi’nde bir dernekte kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu adresleri takibe alan polis ekipleri, cumhuriyet savcısından alınan arama kararı ile adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda masa üzerlerinde ve çeşitli yerlere saklanmış 2 bin 635 adet iskambil kağıdı, 117 adet pul, bin 85 TL para ve çok sayıda yaz boz kağıdı ele geçirildi. Kapısında "Korona virüs sebebiyle geçici bir süre kapalıyız" yazısı bulunan derneğin girişinde dört ayrı kamera ile derneğe girip çıkanların gözetlendiği görüldü.
Polis, ikamet sorumlusu ve dernek başkanı hakkında ‘kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan’ adli işlem başlatırken, içeride bulunan 34 şahsa Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince toplam 149 bin 852 TL idari para cezası uyguladı. Polis ekipleri, ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yer ve dernek ile ilgili idari işlem de başlattı.

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