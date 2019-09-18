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Kumarbazların derneğine polis operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri dernek adı altında kumar oynatılan derneğe baskın yaptı.

Kumarbazların derneğine polis operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri dernek adı altında kumar oynatılan derneğe baskın yaptı. Dernekte kumar oynayan 10 kişiye adli ve idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eskikuyumcular Mahallesinde faaliyet gösteren ve daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen derneğe aynı mahallede farklı bir adreste operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde; daha evvelden muhtelif adreslerde faaliyet gösterirken 5 kez adli ve idari işlem yapılan derneğin yeni adreste yine "kumar" oynatmaya devam etti tespit edildi. Oyun masası üzerinde 285 TL para, para yerine geçen muhtelif renklerde 328 pul ve oyun oynatma malzemeleri ele geçirildi. Arama esnasında şüpheli A.Y.’nin çöp kutusu içerisine attığı 1 adet seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet 7.65 mm çaplı fişeğe el konularak muhafaza altına alındı. Ş.S., S.Ö., A.Y., M.Ç., F.I. ve İ.K. hakkında işlem yapıldı.
Ayrıca Yunus timleri tarafından Kasaplar Mahallesi Sındırgı Caddesi üzerinde gece kulübü adı altında faaliyet gösteren alkollü yer binası giriş kapısında bekleyen H.G. ve S.Ç. adlı şahıslar, ekipleri görünce iş yeri içerisine saklamaya çalıştıkları 2 adet yarı otomatik av tüfeği ile birlikte yakalandı.

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