HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kumardan mühürlenen ruhsatsız iş yerine yeniden kumar baskını

Kumardan mühürlenen ruhsatsız iş yerine yeniden kumar baskını

25.12.2020 10:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen ruhsatsız iş yerinde tekrar kumar oynayan 38 şahsa idari para cezası uygulandı.Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde polis ekipleri Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi’ndeki bir pasaj içerisinde bulunan ruhsatsız bir iş yerine baskın yaptı.

Eskişehir’de daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen ruhsatsız iş yerinde tekrar kumar oynayan 38 şahsa idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde polis ekipleri Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi’ndeki bir pasaj içerisinde bulunan ruhsatsız bir iş yerine baskın yaptı. Daha önce tombala oynatıldığı için mühürlendiği tespit edilen iş yerinde 38 şahıs kumar masasında yakalandı. İş yerinde yapılan aramada; tombala makinesi, tombala kartları ve tombala topları ele geçirildi. Mührü bozarak içerde kumar oynayan 38 şahsa sosyal mesafeye kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 TL, kumar oynamak suçundan ise bin 225 TL olmak üzere toplamda 166 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan iş yeri sahibi Muharrem D. (54) hakkında, “kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek ve mühür fekki” suçlarından işlem yapıldı. Ruhsatsız iş yeri tekrar mühürlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyükBilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük
İşte güncel AVM çalışma saatleri!İşte güncel AVM çalışma saatleri!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Adana'da binlerce arı öldü, yetkililerden yardım istediler

Korkutan görüntü! Binlercesi öldü, yetkililerden yardım istediler

Sağlık Bakanlığı 16 bin sağlık personeli alımı 2021... ÖSYM,16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman, tarihleri ve açık kadrolar!

16 bin sağlık personeli alımı yapılıyor!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük

Bilim Kurulu üyesinden aşı açıklaması: Tehlikesi çok daha büyük

İSKİ su kesintisi 25 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

25 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Elektrik kesintisi listesi 25 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

25 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.