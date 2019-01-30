Kumarhane dışına telsizli muhbir koymuşlar

Konya’da bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda çok sayıda tombala düzeneği bulunurken, 35 kişiye idari işlem yapıldı ve 1 kişi ise gözaltına alındı. Kumar oynatılan iş yeri sahiplerinin ise dışarıda bekleyen muhbirle polisin gelişini telsizle haberleştikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Horozluhan Mahallesi Güney Kışla Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde tombala oynatıldığı yönünde ihbar alan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, iş yerini bir süre takibe aldı. Akşam saatlerinde iş yerine çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığını belirleyen polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda tombala makinesi ile çok sayıda tombala kartı ve pulu ele geçirildi. İş yeri çevresinde bulunan güvenlik kameralarını polisin gelişini görmek için taktıkları ortaya çıktı. Kumar oynatılan iş yeri sahiplerinin ise dışarıda bekleyen muhbirle polisin gelişini telsizle haberleştikleri belirlendi. Polis, içeride bulunan ve tombala oynayan 35 kişiye idari işlem yaparken, kumar oynatılmasına yer temin eden işletmeci ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

