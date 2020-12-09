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Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın

09.12.2020 12:30 | Son Güncelleme:
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Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kumarhaneye çevrilen evde suçüstü yakalanan 16 kişi ile ev sahibine 70 bin lira idari yaptırım uygulandı.Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçeye bağlı Akdam Mahallesi’nde kumar oynandığı bilgisi alınması üzerine E.D.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kumarhaneye çevrilen evde suçüstü yakalanan 16 kişi ile ev sahibine 70 bin lira idari yaptırım uygulandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçeye bağlı Akdam Mahallesi’nde kumar oynandığı bilgisi alınması üzerine E.D. isimli şahsın evinde adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Yapılan kontrolde E.D. isimli şahsın evinin giriş katında bulunan odada 16 şahsın iskambil kağıtları ile kumar oynadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edildi. Ev sahibine ve sosyal mesafe kuralına uymadan masalarda kumar oynayan 16 şahsa toplam 70 bin lira idari yaptırım uygulandı. Ayrıca şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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