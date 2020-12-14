HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kumarhaneye çevrilen iş yerine şok baskın

Kumarhaneye çevrilen iş yerine şok baskın

14.12.2020 10:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 17 şahsa toplamda 70 bin lira para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Alibeyli Mahallesinde bulunan bir iş merkezinin 4.

Osmaniye’de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 17 şahsa toplamda 70 bin lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Alibeyli Mahallesinde bulunan bir iş merkezinin 4. katındaki iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde kurulan masalarda kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı. Kiraladıkları iş yerini kumarhaneye çeviren şahıslara korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı toplam 70 bin lira idari para cezası uygulandı.
Gözaltına alınan 17 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek haklarında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, baskın esnasında ele geçirilen 5 gram esrar maddesi, 1 adet şans oyunu makinesi, 1 adet tombala oyun düzeneği, 50 adet para yerine kullanılan pul, 3 adet okey takımı ile 15 deste iskambil kağıdına el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Uzmanlardan endişelendiren uyarı! 'Deprem habercisi olabilir'Uzmanlardan endişelendiren uyarı! 'Deprem habercisi olabilir'
Jandarma astsubay alımları başlıyor!Jandarma astsubay alımları başlıyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Putin sığınakta mı yaşıyor? Kremlin'den açıklama geldi

Putin sığınakta mı yaşıyor? Kremlin'den açıklama geldi

5 kişinin bulunduğu araç sel sularına kapıldı

5 kişinin bulunduğu araç sel sularına kapıldı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

Kırmızı bültenle aranıyordu! Hatay'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! Hatay'da yakalandı

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor! Stanford Üniversitesi'ne başvurusu kabul edildi

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

İzmir depremi sonrası binaların risk durumu için yoğun talep

İzmir depremi sonrası vatandaşlardan yoğun talep! Uzmanından önemli çağrı

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler o toplantıya çevrildi! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sivas İmranlı'da koronavirüs vaka sayısı 7'ye düştü

Bu ilçede vaka sayısı 7’ye düştü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lice'de 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Lice'de büyük operasyon! 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.