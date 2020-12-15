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Kumaş tavanlı yeni 2022 Mercedes SL kamuflajlı yakalandı

15.12.2020 11:52 | Son Güncelleme:
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Kumaş tavanlı yeni 2022 Mercedes SL kamuflajlı yakalandı

Kumaş tavanlı yeni 2022 Mercedes SL kameralara yakalandı. Model tasarım konusunda oldukça iddialı görünüyor. İşte o fotoğraflar.

Kumaş tavanlı yeni 2022 Mercedes SL test sırasında kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Modelin kumaş tavanlı olması oldukça dikkat çekti. İşte kumaş tavanlı 2022 Mercedes SL’in fotoğrafları

yeni 2022 Mercedes SL

KUMAŞ TAVANLI YENİ 2022 MERCEDES SL KAMUFLAJLI YAKALANDI

Son dönemde otomobil dünyasında artık iki kapılı lüks spor otomobiller trend oldu. Hele bir de model üstü açılabilir versiyon ise. Ancak her segmente atılım yapmasıyla meşhur olan Mercedes-Benz, uzun süredir var olduğu bu sınıftaki temsilcisi SL-Serisi'nin yeni jenerasyonunu test ederken kameralara yakalandı.

yeni 2022 Mercedes SL

YENİ 2022 MERCEDES SL’İN TASARIMI NASIL?

Model fazlasıyla kamuflajlı olduğu için detayları fazlasıyla gizliyor. Yeni karelerde, aracın metal tavanı bıraktığı belli oluyor. Ayrıca yeni S-Serisi'nde gördüğümüz "flush" adı verilen gizli kapı kolları da modelde yer bulmuş. Kabininde W223 kodlu S'ten ilham alacağı kesin.

yeni 2022 Mercedes SL

YENİ 2022 MERCEDES SL HANGİ MOTORLAR İLE GELEBİLİR?

yeni SL-Serisi birisi AMG GT Coupe ile birlikte geliştiriliyor. Model bu sebeple daha fazla AMG modeline dönüşecek. SL43'te ve SL73e 4MATIC+ versiyonunda kullanılan, sıralı 6 silindirli ve çift turbolu V8 motor modelde görev yapacak. Geniş bir güç aralığı sunan bu motor, 440 bg ila 800 bg arasında bir güç çıkışı sunacak. Model 2021 yılının sonlarına doğru tanıtılacak gibi görünüyor.

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