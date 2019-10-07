Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü

Turgay İPEK- Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde, 11 çocuk babası Bünyamin Solmaz(50), kumayı kabul etmeyen eşi Saime Solmaz (52) ile kızı Keziban Kaya'yı(32) vurarak öldürdü. Saldırıdan sonra kaçan Solmaz, oğlunun evinin yakınındaki mezarlıkta yakalandı. Saime Solmaz'ın kardeşi Mahmut Demir, "Eniştem yakalanmasa can almaya devam edebilirdi" dedi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Patnos ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Değirmendüzü Köyü'nde meydana geldi. Bünyamin Solmaz yaklaşık 4 ay önce adı öğrenilemeyen bir kadınla ilişki yaşamaya başladı. Kadını, kuma olarak getirmek istedi. Eşi Saime Solmaz ve 11 çocuğu, bu duruma karşı çıktı. Bünyamin Solmaz da, köy imam ve aile büyüklerini araya sokarak, ailesiyle barışmak istedi. Ancak eşi ve çocukları her seferinde, ilişkisini bitirmesini istedi.

Bünyamin Solmaz, dün akşam beraberine sevgilisini de alıp, ailesinin yaşadığı Değirmendüzü Köyü'ndeki eve geldi. İçeri girdiği anda da yanında getirdiği tabancayı eşi Saime Solmaz (52) ile evli ve 5 çocuk annesi kızı Keziban Kaya'ya (32) ateşledi. Anne kız, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Solmaz, jandarma tarafından saklandığı ilçe mezarlığında yakalandı.