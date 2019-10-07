HABER

Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 18:57 | Son Güncelleme

ÇELİK YELEK VE MİĞFERLE GETİRİLDİ Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi Saime Solmaz (50) ve kızı Keziban Kaya'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Bünyamin Solmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, akşam saatlerinde, akrep olarak bilinen zırhlı jandarma araçlarının yanında minibüsle adliyeye getirildi.

Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (2)

ÇELİK YELEK VE MİĞFERLE GETİRİLDİ
Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi Saime Solmaz (50) ve kızı Keziban Kaya'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Bünyamin Solmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, akşam saatlerinde, akrep olarak bilinen zırhlı jandarma araçlarının yanında minibüsle adliyeye getirildi. Minibüsten indirilen Bünyamin Solmaz, çelik yelek ve başında miğferle adliye binasına girdi. Solmaz, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
ANNE VE KIZI AYRI KÖYLERDE TOPRAĞA VERİLDİ
Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan anne Saime Solmaz ile kızı Keziban Kaya'nın cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıp, kara yoluyla Patnos ilçesine getirildi. Saime Solmaz Değirmendüzü köyünde, kızı Keziban Kaya ise Bozoğlak köyünde kılınan cenaze namazlarından sonra akşam saatlerinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (2)Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (2)Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (2)Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (2)

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!
PKK/PYD terör örgütü Rasulayn’da kontrol noktalarından çekildiPKK/PYD terör örgütü Rasulayn’da kontrol noktalarından çekildi
Müşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldıMüşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Neymar'ın 'tecavüz' davasında karar verildi!

Neymar'ın 'tecavüz' davasında karar verildi!

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.