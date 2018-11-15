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 Kumbahçe'de denizden yüzlerce kilo atık çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:47 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla yapılan deniz dibi temizliğinin son adresi, Kumbahçe İskele ve liman çevresi oldu.

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla yapılan deniz dibi temizliğinin son adresi, Kumbahçe İskele ve liman çevresi oldu.

Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla 4 yıldır gerçekleştirilen deniz dibi temizliği için ekipler, Kumbahçe Mahallesi'ndeki iskele ve liman çevresinde çalışma yaptı. Bodrum Belediyesi dalış ekibi, iskele ve liman içinden 24,5 kilo lastik, 64 kilo cam, 16 kilo plastik, 82 kilo metal, 41 kilo tekstil ve 7 kilo elektronik atık çıkardı. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine dalgıçlar tarafından ulaştırılan atıklar, yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık'taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

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