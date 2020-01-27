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Kumbaralarındaki parayla depremzedelere yardım ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 09:02 | Son Güncelleme

ARDAHAN'da Beray ile Defne Ors kardeşler, bir yıldır kumbaralarında biriktirdikleri 445 TL ile satın aldıkları gıda maddelerini Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılması için, AFAD'a teslim etti.

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da Beray ile Defne Ors kardeşler, bir yıldır kumbaralarında biriktirdikleri 445 TL ile satın aldıkları gıda maddelerini Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılması için, AFAD'a teslim etti.
Ardahan merkez Karagöl Mahallesi'nde oturan Fikriye- Fırat Ors çiftinin iki çocuğu olan Beray (11) ile Defne (8) örnek bir davranışa imza attı. 5’inci sınıf öğrencisi Beray ve kız kardeşi 2’nci sınıf öğrencisi Defne Ors, televizyondan izledikleri Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere yardım elini uzattı. Ors kardeşler bölgeye yardım kampanyalarının yapıldığını duyunca, annelerinden yaklaşık bir yıldır biriktirdikleri iki ayrı kumbaralarını istedi. Kumbaraları ile birlikte markete giden Beray ve Defne, satın aldıkları gıda maddelerini bir koliye doldurup bölgeye yardım götüren AFAD ekiplerine teslim etti.
'NASIL YARDIM EDEBİLİRİZ DİYE DÜŞÜNDÜK?'
Yaptıkları yardımla çok mutlu olduklarını söyleyen Beray Ors, "Kardeşimle deprem görüntülerini televizyondan izlerken mağdur olanlara nasıl yardım edebiliriz diye düşündük. O sırada yardımların AFAD'a yapılması söylenince kardeşimle birlikte kumbaralarımdaki paralarla bizde bir şeyler alıp göndermek istedik. Markete gittik kumbaradan çıkan 445 liramızın yettiği kadar gıda maddesi aldık. Bunu koli yapıp AFAD'a teslim ettik. Yine para biriktirip yardım edeceğiz" diye konuştu

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