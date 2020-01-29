HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kumbarasını depremzedeler için bağışladı

Kumbarasını depremzedeler için bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

Çorlu’da ikamet eden 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Hasan Doruk Torkan kumbarasını Elazığ’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere Kızılay Çorlu Şubesi’ne bağışladı.Kumbarasında biriktirdiği paraları Elazığ’daki depremzedelere yollamak için annesi Serpil Torkan ile birlikte Kızılay Çorlu Şubesi’ne gelen Hasan Doruk Elazığ’da yaşanan depremi televizyonda izlediğini, benzer bir durumun bu bölgede de yaşanabileceğini düşünerek empati yaptığını ve deprem bölgesine yardım etmeye karar verdiğini söyledi.Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz’a kumbarasını ve kumbarasının içine attığı mektubu Elazığ’daki depremzedelere ulaştırmak üzere teslim eden Hasan Doruk’a duyarlı davranışından ötürü teşekkür eden Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, kumbarayı makbuz karşılığı teslim alarak, deprem bölgesine göndermek için işlemleri başlattı.Hasan Doruk’un depremzedeler için bağışladığı kumbarasına karşılık yeni bir Kızılay kumbarası veren Yılmaz, “Örnek davranışından ötürü Hasan Doruk kardeşimizi kutluyorum.

Çorlu’da ikamet eden 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Hasan Doruk Torkan kumbarasını Elazığ’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere Kızılay Çorlu Şubesi’ne bağışladı.
Kumbarasında biriktirdiği paraları Elazığ’daki depremzedelere yollamak için annesi Serpil Torkan ile birlikte Kızılay Çorlu Şubesi’ne gelen Hasan Doruk Elazığ’da yaşanan depremi televizyonda izlediğini, benzer bir durumun bu bölgede de yaşanabileceğini düşünerek empati yaptığını ve deprem bölgesine yardım etmeye karar verdiğini söyledi.
Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz’a kumbarasını ve kumbarasının içine attığı mektubu Elazığ’daki depremzedelere ulaştırmak üzere teslim eden Hasan Doruk’a duyarlı davranışından ötürü teşekkür eden Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, kumbarayı makbuz karşılığı teslim alarak, deprem bölgesine göndermek için işlemleri başlattı.
Hasan Doruk’un depremzedeler için bağışladığı kumbarasına karşılık yeni bir Kızılay kumbarası veren Yılmaz, “Örnek davranışından ötürü Hasan Doruk kardeşimizi kutluyorum. Yardımları makbuz karşılığı toplamaya devam ediyoruz. Isıtıcı ve battaniye başta olmak üzere ihtiyaçlar devam ediyor. Onları toplayarak tırlar ile deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Yardımda bulunmak isteyenler Cumartesi ve Pazar günleri de dahil şubemize gelerek yardımlarını teslim edebilirler” dedi.
Hasan Doruk Torkan’ın annesi Serpil Torkan ise, çocuklarının bu davranışının herkese örnek olması gerektiğini kaydederek, “Ne kadar yardımsever bir millet olduğumuzu bu davranış bile gösteriyor. Ülkemiz deprem ülkesi. Elazığ’a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.
10 yaşındaki Hasan Doruk Torkan’ın Elazığ’daki depremzedelere gönderilmek üzere Kızılay’a teslim ettiği kumbarasında bir de mektup bulunuyor.
Mektupta, “Sevgili arkadaşlarım. Benim adım Hasan Doruk. Çorlu’da yaşıyorum. Sizi televizyondan izledim. Yaşadığınız felakete çok üzüldüm. Kendimi sizin yerine koydum. Yaşadığınız bu durum benim ve ailemin başına da gelebilirdi. Bu yüzden ben size kumbaramı gönderiyorum. Belki çok bir şey değil ama umarım size biraz olsun yardımcı olabilirim. Hepinize selamlar gönderiyorum” ibareleri yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lenfositlerin kandaki değeri kaç olmalı?Lenfositlerin kandaki değeri kaç olmalı?
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacakMilli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem

Elazığ'daki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

Başına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldı

Başına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldı

Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

Depremin merkezindeki Sivrice'de kar yağışı başladı

Depremin merkezindeki Sivrice'de kar yağışı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.