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Kümbet Yaylası'nda kızak ve naylonlu kayak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 16:24 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Kümbet Yaylasında, kayak etkinliği gerçekleştirildi.

Kümbet Yaylası'nda kızak ve naylonlu kayak

Hakan KABAHASANOĞLU-Selçuk BAŞAR/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'un Kümbet Yaylasında, kayak etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar, 5.5 kilometrelik parkurda kızakla ve kayakla kaydı. Kızağı olmayanlar ise naylonlarla kayak yaptı.
Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) tarafından Kümbet Yaylası'nda kayak ve kızak etkinliği gerçekleştirildi. Giresun ve çevre illerden gelenlerin katıldığı etkinlikte katılımcılar kızak ve kayak takımları ile 5.5 kilometrelik parkurda kaymanın heyecanını yaşadı. Kızak bulamayanlar ise naylonlarla kayak yaptı. Kayak sırasında heyecanlı anlar yaşandı. Kimi düştü, kimi ise kar kütlelerine tosladı. Kızakla kayanlar 1 saatte, 5.5 kilometrelik parkuru tamamladı.
Kümbet Yaylası’nda doğal kızak ve kayak parkuru olduğunu kaydeden Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, “Misafirlerimiz doğal parkurun içerisinde 5 buçuk kilometrelik bir parkuru 1 saat boyunca durmaksızın kayarak müthiş bir eğlence yaşadılar. Geçtiğimiz hafta biz parkurda zemin denemeleri yaptık, artık zeminin oturduğunu düşünüyoruz. Bu haftadan itibaren Kümbet Yaylası’nda, kızakla ilgili parkurda ciddi bir kış turizmi aktivitesi bekliyoruz. 2019 yılının mart ayının sonuna kadar parkurun kullanılacağını ön görüyoruz. Mart ayının sonuna kadar Kümbet Yaylası kızak parkuruna 5 bin turist hedefimiz var” dedi. Etkinliğe katılanlar da kızakla kaymanın heyecanlı olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kümbet Yaylası'nda kızak ve naylonlu kayakKümbet Yaylası'nda kızak ve naylonlu kayakKümbet Yaylası'nda kızak ve naylonlu kayakKümbet Yaylası'nda kızak ve naylonlu kayak

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