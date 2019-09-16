İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediyesi tarafından eğitim bağışçısı Hüseyin Deniz'in desteğiyle yaptırılan Büyükçekmece Kumburgaz Kuvayi Milliye İlkokulu'nda eğitim başladı.

Okul, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın katıldığı törenle açıldı. Okulun bahçesinde düzenlenen törende konuşan Yerlikaya, geçen hafta 2019-2020 eğitim öğretim yılına büyük bir coşkuyla başlandığını anımsattı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün göreve geldiği günden bu yana, her fırsatta okul yaptırdığını anlatan Yerlikaya, "Sadece yapmakla kalmıyor, aynı zamanda okullarımızın yaşayışıyla, onların ihtiyaçlarıyla da ilgili kaymakamımızla beraber el birliği, yürek birliği yaparak çalışıyor. Kendisinden razıyız, teşekkür ediyorum kendisine.” diye konuştu.

Yerlikaya, okulun Kumburgaz'a çok yakıştığını dile getirerek, "2019-2020 eğitim öğretim yılının başarılı, verimli geçmesini diliyorum. Dile kolay, 7 bin 60 okul, 2 milyon 818 bin öğrenci ve 198 bin öğretmen olduk." ifadelerini kullandı.