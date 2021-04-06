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  4. Kümes görünümlü kaçak içki imâlatına baskın

Kümes görünümlü kaçak içki imâlatına baskın

06.04.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tavuk kümesi görünümü verilen sahte içki deposuna baskın düzenlendi.

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tavuk kümesi görünümü verilen sahte içki deposuna baskın düzenlendi. 4 kişi gözaltına alındı.
Nilüfer’e bağlı İrfaniye Mahallesi Sülüklü mevkiinde bulunan tavuk kümesi görünümlü bir depo içerisinde kaçak alkollü içki ve içki yapımında kullanılan malzemelerin depolandığı ve piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda B.S.,S.K.,B.İ ve A.G.K. gözaltına alınırken, depolarda yapılan aramalarda 4500 adet içki aroması, 9 bin 602 şişe halinde 9 bin 464 litre şarap, 12 bin 970 şişe halinde 17 bin 858 litre etil alkol, 330 şişe halinde 165 litre votka olmak üzere toplam 27 bin 487 litre piyasaya sürülmeye hazır sahte içki ele geçirildi. Şüpheli şahıslar B.S.,S.K.,B.İ ve A.G.K. hakkında Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu ve Tütün ve Alkol Piyasası Kanununa muhalefet suçlarından gözaltına alındı.

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