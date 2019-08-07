HABER

KÜMESE DADANAN SOKAK KÖPEĞİ KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

Sultangazi'de bir kümese dadanan sokak köpeği 10 piliçten 8'ini alıp, kaçtı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)
Sultangazi'de bir kümese dadanan sokak köpeği 10 piliçten 8'ini alıp, kaçtı. 8 hayvanı telef eden sokak köpeğinin piliçlerden birini alıp, kaçması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de bir işyerinin önünde bulunan kümese dadanan sokak köpeği, 8 pilici telef etti. Ramazan Akçay, semt pazarından aldığı 10 civcivi besliyordu. Akçay, önce evinde beslediği civcivlerin büyümesi üzerine hayvanlarını Cebeci Mahallesi'nde bulunan iş yerinin önüne yaptırdığı kümeste beslemeye devam etti.
Akçay'ın piliçlerini beslediği iş yerinin önündeki kümese bir sokak köpeği dadandı. Sokak köpeği kümeste bulunan 10 piliçten 8'ini alıp, kaçtı. Köpeğin piliçlerden birini alarak, kaçması Akçay'ın arkadaşı tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kaydı yapan kişi ağzında piliçle yürüyen köpeğe bağırıyor. Sesle irkilen köpek geriye dönüyor.

"SENİN KÜMESE BİR KÖPEK GELDİ TAVUKLARI GÖTÜRDÜ"
Akçay, önceki gün gece saatlerinde komşusunun haber vermesiyle, soluğu iş yerinin önünde aldı. Kümesin kapısının açık olduğunu gören Akçay gördüğü manzara karşısında şok olduğunu belirterek, "Pazardan 10 tane civciv almıştım. Çocuklar çok seviyordu hayvanları. Evde balkonda besliyorduk. Sonra büyümeye başladılar. Artık balkonda bakamaz olduk. İş yerimin önüne bir tane kafes kurduk. Burada beslemeye devam ettik. Çok sempatik oldular. Sonra bıraktık, etrafta yürümeye başladılar. İnsanlar da sevmeye başladı. Geceleri de kümesi iple bağlıyorduk. Komşum haber verdi. Dedi ki, 'Senin kümese bir köpek geldi. Tavukları götürdü.' Ben gelene kadar götürmüştü. 10 tane civcivim vardı. 8 tanesini götürmüş, iki tanesi kalmış. Komşumuz 2 tanesini kümese koymuş. Onları da şu anda besliyoruz. Çok seviyorduk, çok tatlıydılar. Mahalleli de çok seviyordu. Herkes alışmıştı. Çok üzüldük. Çok alışmıştık. Çok güzel hayvanlardı. Hemen çağırıyordum, geliyorlardı. Onlara topraktan doğal bir ortam oluşturmuştum. Böyle olmasını istemezdik. Ama oldu. Yapacak da bir şey yok" dedi.

"DOĞANIN KANUNU BU"
Sokak köpeğinin piliçlerini götürürken komşusu tarafından görüntülendiğini ifade eden Akçay, "Komşuya nasıl bir hayvan olduğunu sordum. O da tilkinin fareyi yakaladığı gibi zıpladığını, hepsini birden ağzına doldurduğunu, 3-4 tanesini ileride bıraktığını söyledi. Ben geldiğimde zaten onları öldürmüştü. Birini yolda düşürmüş. İçimizdeki hayvan sevgisi devam ediyor, bitmez. Alanın bir hayvan olması insanı biraz ferahlatıyor. Çünkü doğanın kanunu bu. Doğa gereği oluşmuş bir durum. Ondan dolayı çok üzülmedim. Ama birileri çalsaydı, öldürseydi çok üzülürdüm. Önce tilkiye benzettim. Kuyruğu tilkiye benziyor. Hareketleri tilkiye benziyor. Sonra birkaç kişiye daha gösterdim. Diğerleri kurt dedi. Ama köpek diyen fazla kimse olmadı. Görüntülerdeki hayvanın kurt olduğunu tahmin ediyorum. Birkaç tanesini ağzında götürmesi, gidip tekrar geri dönmesi, birkaç tanesini bir anda boğmasından dolayı kurt olduğunu düşünüyorum. Kurdun şehre indiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
----------------------
(CEP TELEFONU)
-Köpeğin ağzındaki civcivlerle sokaktan geçmesi
(AKTÜEL)
-Köpeğin civcivleri kaptığı yer
-Kümesten görüntü
-Civcivlerin sahibi ile röportaj
-Genel ve detaylar

Böyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdıBöyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdı
Köy Koop 81 ilde örgütleniyorKöy Koop 81 ilde örgütleniyor
AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumluAVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden emsal karar! 'AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu'

AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu

Marmaris'te adaya terk edilen eşek kurtarıldı

Ada didik didik aranmıştı! Sevindiren haber bugün geldi

Trafiğe kapalı çekirdek yolunu görenler şaşkına dönüyor

Yer: Bursa! Görenler şaşkına dönüyor

Kurban Bayramı için ülkesine dönen Suriyeli sayısı 33 bini buldu

Sayıları 33 bini buldu

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Konya'da DEAŞ operasyonu!

Sabah düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.