KÜMESE DADANAN SOKAK KÖPEĞİ KAMERADA

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi'de bir kümese dadanan sokak köpeği 10 piliçten 8'ini alıp, kaçtı. 8 hayvanı telef eden sokak köpeğinin piliçlerden birini alıp, kaçması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de bir işyerinin önünde bulunan kümese dadanan sokak köpeği, 8 pilici telef etti. Ramazan Akçay, semt pazarından aldığı 10 civcivi besliyordu. Akçay, önce evinde beslediği civcivlerin büyümesi üzerine hayvanlarını Cebeci Mahallesi'nde bulunan iş yerinin önüne yaptırdığı kümeste beslemeye devam etti.

Akçay'ın piliçlerini beslediği iş yerinin önündeki kümese bir sokak köpeği dadandı. Sokak köpeği kümeste bulunan 10 piliçten 8'ini alıp, kaçtı. Köpeğin piliçlerden birini alarak, kaçması Akçay'ın arkadaşı tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kaydı yapan kişi ağzında piliçle yürüyen köpeğe bağırıyor. Sesle irkilen köpek geriye dönüyor.

"SENİN KÜMESE BİR KÖPEK GELDİ TAVUKLARI GÖTÜRDÜ"

Akçay, önceki gün gece saatlerinde komşusunun haber vermesiyle, soluğu iş yerinin önünde aldı. Kümesin kapısının açık olduğunu gören Akçay gördüğü manzara karşısında şok olduğunu belirterek, "Pazardan 10 tane civciv almıştım. Çocuklar çok seviyordu hayvanları. Evde balkonda besliyorduk. Sonra büyümeye başladılar. Artık balkonda bakamaz olduk. İş yerimin önüne bir tane kafes kurduk. Burada beslemeye devam ettik. Çok sempatik oldular. Sonra bıraktık, etrafta yürümeye başladılar. İnsanlar da sevmeye başladı. Geceleri de kümesi iple bağlıyorduk. Komşum haber verdi. Dedi ki, 'Senin kümese bir köpek geldi. Tavukları götürdü.' Ben gelene kadar götürmüştü. 10 tane civcivim vardı. 8 tanesini götürmüş, iki tanesi kalmış. Komşumuz 2 tanesini kümese koymuş. Onları da şu anda besliyoruz. Çok seviyorduk, çok tatlıydılar. Mahalleli de çok seviyordu. Herkes alışmıştı. Çok üzüldük. Çok alışmıştık. Çok güzel hayvanlardı. Hemen çağırıyordum, geliyorlardı. Onlara topraktan doğal bir ortam oluşturmuştum. Böyle olmasını istemezdik. Ama oldu. Yapacak da bir şey yok" dedi.