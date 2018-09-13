HABER

Kümese giren sansarın muhabbet kuşlarını böyle telef etti

İLGİNÇ HABERLER  | 13.09.2018 19:23 | Son Güncelleme

Balıkesir'de kümese giren bir sansar, 15 bin lira değerindeki muhabbet kuşlarını öldürdü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Erhan Ö’ya ait kümese gelen bir sansar, muhabbet kuşlarına ulaşmak için yol bulamayınca kümesin kapısıyla uğraşıp içeri giriyor. Daha sonra muhabbet kuşlarına saldıran sansar, piyasa değeri 15 bin lira olan yaklaşık 15 muhabbet kuşunu tek tek boğuyor.

Sabah kümese geldiğinde muhabbet kuşlarını telef olmuş halde bulan Erhan Ö., güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince, olayın bir sansar tarafından gerçekleştirildiğini gördü.

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
Balıkesir'de çıkan hortum korkuttuBalıkesir'de çıkan hortum korkuttu
Magandalar trafiğin yoğun olduğu caddeyi kapatarak terör estirdiMagandalar trafiğin yoğun olduğu caddeyi kapatarak terör estirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir muhabbet kuşu sansar

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Acun yeni transferiyle selfie yaptı

Acun yeni transferiyle selfie yaptı

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'da kadınların kavgası kamerada

Suudi Arabistan'da kadınların kavgası kamerada

Usain Bolt yerçekimsiz ortamda koştu

Usain Bolt yerçekimsiz ortamda koştu

Balıkesir'de çıkan hortum korkuttu

Balıkesir'de çıkan hortum korkuttu

Magandalar trafiğin yoğun olduğu caddeyi kapatarak terör estirdi

Magandalar trafiğin yoğun olduğu caddeyi kapatarak terör estirdi

Sünnet olduktan sonra 'çük gitti' diye hüngür hüngür ağlayan çocuk

Sünnet olduktan sonra 'çük gitti' diye hüngür hüngür ağlayan çocuk

Küçük çocuğu kurtarmak için demir kapının altında kaldı

Küçük çocuğu kurtarmak için demir kapının altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.