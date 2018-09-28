HABER

Kümese giren sokak köpeklerinin saldırısıyla 105 hindi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 18:11 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde besici Edip Siyahkaya'ya ait kümese giren sokak köpeklerinin saldırısı sonucu, 105 hindi öldü.

Kümese giren sokak köpeklerinin saldırısıyla 105 hindi öldü

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde besici Edip Siyahkaya'ya ait kümese giren sokak köpeklerinin saldırısı sonucu, 105 hindi öldü.
Olay, Erciş ilçesinin Cami Kebir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede hindi besiciliği yapan Edip Siyahkaya'nın kümesine gece yarısından sonra sokak köpekleri girdi. Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 600 hindiden 105'i öldü. Edip Siyahkaya, köpek sesleriyle uyandıklarını belirterek, "Borç ederek hindi çiftliği kurdum. Büyük hayallerim vardı. Yakınlarımdan aldığım borç para ile gidip 600 adet hindi aldım. Gerçekten çok uğraş ve emek isteyen bir iş. Yemini yedirip, suyunu ve temizliğini yapmak büyük emek istiyor. Bu kadar uğraş yetmiyormuş gibi bir de nöbet tutmak gerekiyormuş. Küçük çiftliğimde, 600 hindiden 105'ini sokak köpekleri telef etti. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kümese giren sokak köpeklerinin saldırısıyla 105 hindi öldüKümese giren sokak köpeklerinin saldırısıyla 105 hindi öldüKümese giren sokak köpeklerinin saldırısıyla 105 hindi öldüKümese giren sokak köpeklerinin saldırısıyla 105 hindi öldü

PARTNERKimse anlam veremiyor! Buz gibi havada bikiniyle... Kimse anlam veremiyor! Buz gibi havada bikiniyle...
Doğum gününde, dedesini kurtarmak isterken boğuldu (2)Doğum gününde, dedesini kurtarmak isterken boğuldu (2)
Ağaçlandırma sahasında yürek yakan yangınAğaçlandırma sahasında yürek yakan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

Sapığı kısa pantolonu yakalattı!

Sapığı kısa pantolonu yakalattı!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Acı ölüm! Kahroldular

Acı ölüm! Kahroldular

Pansiyonda iğrenç olay!

Pansiyonda iğrenç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.