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Kümeste saklanırken yakalanan cinayet sanığı hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:02 | Son Güncelleme

Konya'da husumetli olduğu kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen ve olaydan sonra bir akrabasına ait evin kümesinde saklanırken yakalanan sanığın yargılanmasına başlandı

Konya'nın Çumra ilçesinde husumetli olduğu kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Yılmaz, öldürülen Atilla Kılınçkan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"Tasarlayarak öldürme" suçundan yargılanan Yılmaz savunmasında, maktulle daha önceden husumetinin olduğunu söyledi.

Olayın 25 Şubat 2019'da akşam saatlerinde meydana geldiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Bakkala ekmek almaya gidiyordum. Atilla'nın park halindeki aracını gördüm. Atilla bana elindeki sopayla işaret yaptı. Ben de arabadan inerek, neden bana işaret yaptığını sordum. Atilla da bana küfür etti. Ben de elimde bulunan sopayla Atilla'nın arabasının kaportasına vurdum, küfür etmemesini söyledim. Ancak Atilla küfür etmeye devam edip, elindeki sopayla bana saldırdı. Kafama darbeler gelince kendimi kaybettim. Üzerimde bulunan bıçağı çektim. Bıçağı nasıl salladığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde üzerimin kan olduğunu gördüm. Atilla yere yığıldı. Daha sonra arabayla ağabeyimin yanına gittim. Ağabeyime, 'Herhalde Atilla'yı bıçakladım. Sen onu hastaneye götür' dedim. Ardından teyzemin evine gittim. Olay nedeniyle pişmanım. Olayın nasıl olduğuna ben de hala anlam veremiyorum."

Sanık avukatı ve tanıkların dinlenmesinin ardından, duruşma ertelendi.

- Olay

Atilla Kılınçkan ile aralarında husumet bulunan Serhat Yılmaz, İzzetbey Mahallesi Dumlu Caddesi'nde karşılaşmış, ikili arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Kılınçkan göğsünden bıçakla yaralanmıştı.

Ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atilla Kılınçkan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Serhat Y, polis ekiplerince bir akrabasına ait evin kümesinde saklanırken yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet duruşma Konya

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