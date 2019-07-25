HABER

Kümesteki tavukları telef eden gelincik operasyonla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 12:08 | Son Güncelleme

Adıyaman'da bir evdeki kümese girip tavukları telef eden gelincik, belediye veteriner müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı - Evin bahçesine kurulan kapanla iki gün sonra yakalanan gelincik, tedavi amacıyla hayvan barınağına götürüldü

Adıyaman'da bir evdeki kümese girip tavukları telef eden gelincik, belediye veteriner müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde oturan Osman Ekinci, bahçesinde gelinciklerin dolaştığını gördü. Bir süre sonra komşusunun kümesindeki tavukların telef edildiğini öğrenen Ekinci, durumu Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Ekipler, kümesin bulunduğu bahçede inceleme yaparak, kapan kurdu. Kapanlardan birinde iki gün sonra yakalanan gelincik, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Bakım ve Tedavi Merkezi Hayvan Barınağında tedavi altına alındı.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbarı alır almaz hareke geçtiklerini belirterek, kurdukları 4 kapandan birinde iki gün sonra yakalanan hayvanın gelincik olduğunu söyledi.

Çevrede 5 gelincik olduğunu tahmin ettiklerini belirten Işık, diğerlerini de yakaladıktan sonra doğaya salacaklarını ifade etti.

PARTNERMerakla bekleniyordu! Artık Türkiye'deMerakla bekleniyordu! Artık Türkiye'de
Ümraniye'de trafikteki tekmeli-tokatlı kavga kameradaÜmraniye'de trafikteki tekmeli-tokatlı kavga kamerada
Doğu Anadolu'nun 7 bin yıllık yerleşme tarihi ortaya çıkarılıyorDoğu Anadolu'nun 7 bin yıllık yerleşme tarihi ortaya çıkarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Adıyaman Belediyesi gelincik operasyon Yakalama

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden teröristlere TSK ve MİT'ten operasyon

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! Çocuklardan korkunç sözler

Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! Korkunç sözler

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Adana'da kahveye silahlı saldırı! Yaralılar var

Adana'da kahveye silahlı saldırı! Yaralılar var

Şans Topu sonuçları 24 Temmuz: Büyük ikramiye talihlisi Antalya’dan

Büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Genç kadın ve annesini domuz bağı ile bağlayıp öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Genç kadın ve annesini bağlayıp... Flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.