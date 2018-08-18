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Kümesten kaleşnikof çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 19:10 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bir evin kümesinde yapılan aramada kaleşnikof silah ele geçirildi.

Kümesten kaleşnikof çıktı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bir evin kümesinde yapılan aramada kaleşnikof silah ele geçirildi.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele Büro Amirliği ekipleri, A.R.A.'nın evinde ve iş yerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Ekipler, operasyonun devamında şüphelinin babasının evinde arama yaptı. Evin bahçesindeki kümesi de arayan polis, kaleşnikof silah ele geçirdi.
ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÇIKTI
Ele geçirilen silahlara el konulurken, silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı öne sürülen A.R.A.'nın, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan Türkoğlu Açık Cezaevi'nde olduğu ortaya çıktı.
FOTOĞRAFLI

Kümesten kaleşnikof çıktı

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