Kümesten kaleşnikof çıktı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bir evin kümesinde yapılan aramada kaleşnikof silah ele geçirildi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele Büro Amirliği ekipleri, A.R.A.'nın evinde ve iş yerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Ekipler, operasyonun devamında şüphelinin babasının evinde arama yaptı. Evin bahçesindeki kümesi de arayan polis, kaleşnikof silah ele geçirdi. ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÇIKTI Ele geçirilen silahlara el konulurken, silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı öne sürülen A.R.A.'nın, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan Türkoğlu Açık Cezaevi'nde olduğu ortaya çıktı.
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