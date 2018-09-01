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Kumkapı Balıkçılar Çarşısı yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "Türkiye ekonomisinin en temel sorunlarından biri olan cari açığa, balıkçılık sektörü yaptığı faaliyetler dolayısıyla 650 milyon dolar düzeyinde bir katkı sağlıyor" - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "İnşallah 1 Eylül'de başlayan balık sezonu hayırlı geçer, bereketli geçer"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye ekonomisinin en temel sorunlarından biri olan cari açığa, balıkçılık sektörü yaptığı faaliyetler dolayısıyla 650 milyon dolar düzeyinde bir katkı sağlıyor." dedi.

Yenikapı'da yenilenen Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nın açılışı yapıldı.

Açılış etkinliğinde konuşan Yazıcı, Yenikapı'daki anılarını anlattı. Gençliğinin bu bölgede geçtiğini, babasının burada bir fırını bulunduğunu dile getiren Yazıcı, "Hukuk Fakültesi'nde okurken, ders bittikten sonra fırına gelirdik, hesaplara ben bakardım. Hesapları bitirme zamanı belliydi, arkadaşlarım gelirdi. Babam hemen buradaki balıkçılardan balık alır, tepsiye koyar ve buğulamayı fırına verirdi, çıkarır yerdik. Bu şekilde fırına gelip balık yiyenlerden biri de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Bey'le de burada balık yemişliğimiz var." diye konuştu.

Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Yazıcı, ülkenin 3 tarafının denizlerle çevrili olması nedeniyle balıkçılığın önemli bir faaliyet olduğunu vurguladı. Türkiye'nin balıkçılık faaliyetleri itibarıyla kapasitesini, kamil anlamda kullanabildiğini söylemenin mümkün olmadığına dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu sektörün avantajları ve önemli bir altyapısı var. Bu sektörle ilgili doğrudan doğruya ilgili bir genel müdürlük mevcut. Bu da çok aktif çalışıyor ve bunlar avantajlar. Ama bu sektörün, dezavantajları var, denizlere fazla açılamıyoruz. Çevrede yakın mesafede avlanma yapmak suretiyle balıkçılık faaliyetlerini sürdürüyoruz. Dolayısıyla dünyayla kıyasladığımızda, bu sektörün dünya balıkçılık ticaretinde temin ettiği katkı ya da aldığı pay, bin de 4,5 dolayında. Fevkalade düşük. Üç tarafı denizlerle çevrili böyle bir coğrafyadayız. Kişi başına tüketim Türkiye'de 5,5 kilogram. Bunu toplam söylüyoruz, hiç yemeyen erişemediği için yemeyen veya sevmeyen de var. Dünyada kişi başına tüketim 15-20 kilogram düzeyinde."

Türkiye'nin balıkçılık sektöründeki ihracatına değinen Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhraç ettiğimiz 2002 yılında yaklaşık olarak 95 milyon dolar. Bugün itibarıyla 9 kat artış gösterdi, 855 milyon dolar oldu. Bu kadar bir ihracatımız var. İthalatımız da var. O da aşağı yukarı 150-200 milyon dolar düzeyinde. Demek ki 650 milyon dolar burada dış ticaret fazlamız var. İthalat ve ihracat arasındaki farkı hesapladığımızda, bu kadar dış ticaret fazlamız var. Türkiye ekonomisinin en temel sorunlarından biri olan cari açığa balıkçılık sektörü yaptığı faaliyetler dolayısıyla 650 milyon dolar düzeyinde bir katkı sağlıyor."

- " Kumkapı balık esnafının olduğu yerde taze balık, günlük balık satılır"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, 1 Eylül itibarıyla av sezonunun başladığını gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sarıyer'de balıkçı tekneleri denize açılırken, orada bulunduğunu hatırlattı. Uysal, "Sayın Cumhurbaşkanımız balıkçıların yanında olduğunu denize açılma töreninde, tekneye binerek gösterdi. Üç tarafı denizle çevrili olan ülkemizde gelecekte balıkçılarımızdan çok şey bekliyoruz. Ülke olarak millet olarak hep şunu söylüyoruz; biz bu kadar deniz ile iç içe olan üç tarafı denizle çevrili olan bir ülkede balık tüketimi konusunda zayıf kalıyoruz diyoruz. O nedenle bunu balıkçılarımızla, balıkçı esnafımızla güçlendirmeliyiz. Tekrar sezonumuz hayırlı olsun." diye konuştu.

Bugün Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nın yenilendiği ifade eden Uysal, şöyle konuştu:

"Biz burayı yaparken planlarken orada kaç esnafımız varsa sadece onlar kadar yer yapıldı. 25 balıkçı esnafımız 5 restoranımız hatta çay ocağına kadar aynısı, ilave hiçbir şey olmadı. Ondan dolayı evet çok güzel bir yer oldu. 'Niye bu kadar küçük' denilirse mevcut sayıyı koruma adına. Kumkapı balık esnafının olduğu yerde taze balık, günlük balık satılır."

Uysal, balıkların artabilmesi için belirli kurallara uyulması gerektiğini vurgulayarak, "İnşallah 1 Eylül'de başlayan balık sezonu hayırlı geçer, bereketli geçer. Şu konuda güzel gelişmeler var. Gerçekten kültür balıkçılığı adına ülkemiz çok ciddi bir noktaya geldi. İnşallah kültür balıkçılığı konusunda iyi bir noktaya gelen ülkemiz balıkçılık ve balık tüketimi noktasında da iyi bir noktaya gelecek. Önce balık sezonu hayırlı olsun diyorum, arkasından açılışını yaptığımız bu çarşı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Kumkapı Balıkçılar Derneği Başkanı Harun Yıldız, Yazıcı ve Uysal'a plaket takdim etti. Ardından esnafla sohbet ederek balık tezgahlarını dolaşan Yazıcı ve Uysal, ikram edilen balıkların tadına baktı.

-Kumkapı Balıkçılar Çarşısı

Avrasya Tüneli'nin inşaat alanında kalan çarşı yıkılarak, geçici olarak Samatya tarafına taşınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bölgeye kalıcı balıkçılar çarşısı yapılmasını planlandı ve kısa sürede inşaatı bitirilerek 2018 tarihinde tamamlandı.

Balıkçı esnafının görüşü alınarak yapılan yeni modern çarşıda, yerinde dönüşüm prensibiyle çaycısından esnafına ve dükkan sayılarında bir değişiklik yapılmadı.

Bebekli aileler de düşünülerek bebek bakım odasının eklendiği çarşıda, çocuk oyun alanları, fitness alanı, yeşil alan ve otopark da yer alıyor.

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