Kumla, belediye ek hizmet binasına kavuşuyor

Gemlik Belediyesi tarafından Kumla Mahallesi’ne inşâ edilen ve vatandaşa kolaylık sağlayacak ek hizmet binası açılış için gün sayıyor.

Bünyesinde tahsilat şefliği, beyaz masa, halkla ilişkiler birimi, zabıta noktasını barındıracak olan binada vatandaşların elektrik faturalarını rahatlıkla ödeyebileceği UEDAŞ ödeme noktası da yer alacak.

Bilhassa yaz aylarında artan nüfusu sebebiyle vatandaşlardan gelen talbe daha hızlı cevap vermek için Beyaz Masa birimi açmaya hazırlanan Gemlik Belediyesi, beldede asayiş ve kontrolün eksiksiz takip edilmesi için zabıta noktasını da daha faal hale getirecek.

Kumla Cuma Pazarı mevkiinde açılacak olan ek hizmet binası hakkında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kamu hizmetlerini yürütürken birinci derecede önceliğin vatandaşa hizmet olduğunu söyleyerek, “Hemşerilerimizin kapı kapı gezip vaktini boşa harcamasının önüne geçmek, hizmet kalitesini ve memnuniyeti arttırmak istiyoruz. Kamu binalarımızın kapıları bütün Gemliklilere her zaman açıktır. Yurttaşlarımız ihtiyaç duydukları zaman tereddütsüz ve teklifsiz şekilde binalarımızı kullanabilmeli. İhtiyaç ve hizmetleri el birliği ile gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

