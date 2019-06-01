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Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 11:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Kumluca Belediyesince bu yıl 21.’si düzenlenen geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi.Geleneksel Kadir Gecesi yemeğinde, cadde ve sokakları dolduran binlerce vatandaş aynı anda oruç açtı.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Kumluca Belediyesince bu yıl 21.’si düzenlenen geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi.
Geleneksel Kadir Gecesi yemeğinde, cadde ve sokakları dolduran binlerce vatandaş aynı anda oruç açtı. Kumluca Belediyesince ilçenin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen geleneksel Kadir Gecesi yemeğine Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.
Kadir Gecesi iftar yemeği öncesinde Kumluca Müftülüğüne bağlı İmam Hatipler tarafından ilahiler ve dualar okundu. Daha sonra Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu kısa bir konuşma yaptı. Yemeğin düzenlenmesinde emeği geçen ve yemeği dağıtımını yapan belediye personelin teşekkür eden Başkan Köleoğlu, “Bu birlikteliğimizi her zaman daima sürdürmek için çalışacağız. Biz büyük ailem dereken işte masalarda oturan çocuklarımız, kadınlarımıza, gençlerimizve yaşlılarımızdan oluşan bu manzaradan bahsediyorduk. Bu vesile ile hepinizin kadir gecesini tebrik ediyorum” dedi. Daha sonra Kumluca Müftüsü tarafından iftar duası okundu. Akşam ezanının okunması ile birlikte binlerce vatandaş aynı anda oruçlarını açtı.

Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi

Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi

Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi

Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi

Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi

Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi

Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi

Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi

Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi

Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi

Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi

Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi

Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi
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