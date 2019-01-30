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Kumluca Geleneksel Deve Güreşleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 23:27 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde düzenlenen 13.

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde düzenlenen 13. Geleneksel Deve Güreşleri, renkli görüntülere sahne oldu.
Kumluca’da 13. Geleneksel Deve Güreşleri gerçekleştirildi. Geleneksel Kumluca Deve Güreşlerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu ve çok sayıda güreş sever katıldı. Kumluca Karatepe Stadında yapılan güreşlere Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Denizli, Muğla ve Akdeniz bölgesinden 120 güreş devesi katıldı.
Güreşlerde Antalya Büyükşehir Belediye Kupasına, Kumluca’dan Arslan Bey ve Bodrum’dan Dorukhan adlı develer güreşti.
Kumluca Belediye Başkanlığı Kupasına ise Kumluca’dan Efsan Boncuk ile Aydın Çine’den Arve adlı develer güreşti.
Kaymakamlık Kupasına, Kumluca’dan Arap Özer, Aydın Çine’den Minha adlı develer güreşti.
Güreş Ağalığı Kupasına, Aydın Germencikten Çılgın Akın ve Bodrum’dan Orman adlı develer güreşti.
Kumluca Komisyoncular Derneği Kupasına, Aydın Ortaklardan Reyhan Güler ve Muğla Yatağan - Bozüyükten Kara Elmas adlı develer güreşti.
Kumluca Deveciler Derneği Kupasına, Aydın Söke’den Alpaslan 1071 ile İzmir Bergama’dan Fetih 1453 adlı develer güreşti.
Tertip Komitesi Kupasına, Bodrum - Gürece’den Şahmaran ve Kumluca’dan Hünkar Boncuk adlı develer güreşti.
Kumluca Deve Güreşi Kupasına ise Denizli Sarayköy’den Teodora ve Aydın Bozdoğan’dan Derinsu adlı develer güreşti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dualarla başlayan güreşlerde develer rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmek için kıran kırana mücadele etti. Galip devenin seçilemediği güreşlerde, güreşen develeri birbirlerinden ayırmak için saha görevlileri büyük çaba harcadı.
Güreşler sonunda deve sahiplerine protokol üyeleri tarafından kupa ve çeşitli hediyeler verildi.
2019 Yılı Kumluca Deve Güreşleri Ağası olarak ise Osman Öcal seçildi.

Türel: “Yörük kültürü bizim öz kültürümüzdür”
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaptığı konuşmada, etkinliğin Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli olduğunu belirtti.
Güreşlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupasına güreşen deve sahiplerine kupasını veren Başkan Türel; “ Örf adet ve geleneklerimize sahip çıktığımız önemli bir gündeyiz. Ecdadımızın yüz yıllardır ortaya koymuş olduğu bu yörük kültürü bizim öz kültürümüzdür. O yüzden her zaman sahip çıkıyoruz. Sahip çıktık. Sahip çıkacağız. Bir taraftan kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatıyoruz. Bir taraftan da Kumluca’nın yüz, elli ve kırk senelik alt yapı sorunlarını çözüyoruz” dedi.
Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş ise “ Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl on üçüncüsü deve güreşlerini düzenliyoruz. Bugün hava güzel, seyirci güzel çok güzel güreşler oldu. Bizleri yalnız bırakmadığınız için siz basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Deve güreşlerini yaşatmak istiyoruz. Deve güreşleri yörük kültürüdür. Yörük güreşlerimize sahip çıkmak için deve güreşlerimizi yapmaktayız. Güreşlere ilgi olunca halk güreşlerin devamını istiyor.”
120 güreş devesinin katıldı deve güreşleri Kumluca Belediyesi Kültür ve Spor Tesisler yararına yapıldı.

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