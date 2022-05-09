Kumluca Güreşleri başladı mı? Kumluca Güreşleri kim kazandı? Kumluca Güreşleri bitti mi?

Kumluca Güreşlerinin kazananı merak ediliyor. Kumluca Karatepe Stadı'nda, Türkiye'nin değişik illerinden 13 boyda yaklaşık bin 300 sporcunun katıldığı güreşler son günde yaklaşık 12 saat sürdü. Müsabakalarda 74 başpehlivan üstünlük sağlayabilmek için büyük çaba sarf etti. Kumluca Güreşleri hakkında merak edilen detaylara haberimizde...

KUMLUCA GÜREŞLERİ KAZANANI KİMDİR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan, 2021'de de izleyicisiz gerçekleştirilen Kumluca Yağlı Güreşleri bu yıl seyircili başladı.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen güreşlere, Kumluca Karatepe Stadı'nda dualarla start verildi. İlk günde pehlivanların boy ayrımı yapıldıktan sonra minik boylarda ilk tur güreşleri gerçekleştirildi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, bölgede ata sporu yağlı güreşlere büyük bir ilgi olduğunu söyledi. Kumlucalıların 2 yıllık aradan sonra güreş izlemenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Köleoğlu, pazar günü başpehlivan finali ile sona erecek olan organizasyona Antalyalıları beklediklerini kaydetti.

Güreş organizasyonuna Köleoğlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer ve Cavit Arı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da katıldı.

Kumluca Güreşlerinde finaline ünlü Güreşçi Ali Gürbüz ile Yusuf Can Zeybek kaldı.

Ali Gürbüz'ün sakatlanarak çekilmesi sonrasında kazanan Yusuf Can Zeybek oldu.

