HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kumluca Süper Loto talihlisini merak ediyor

Kumluca Süper Loto talihlisini merak ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 13:51 | Son Güncelleme

Süper Loto'nun 642'nci haftasında 15 milyon 673 bin liralık büyük ikramiye, Antalya'nın Kumluca ilçesinde kupon oynayan talihliye çıktı.

Kumluca Süper Loto talihlisini merak ediyor

Süper Loto'nun 642'nci çekiliş haftasında, 15 milyon 673 bin liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli, kuponunu Kumluca'daki Narenciye Mahallesi Akçalar Tekel Market Sayısal Loto ve Süper Loto Bayii'ne yatırdı. Sayısal Loto ve Süper Loto
Bayii Ümmü Gülşen Akça Koçyiğit, Süper Loto'nun 642'nci haftasında büyük ikramiyeyi vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Koçyiğit, "İnşallah kazanana uğur getirir. İnşallah ihtiyacı olan birisine çıkmıştır. İnşallah Kumluca'mız için de bir şeyler yapar. Faydalı işlerde kullanmalarını bekleriz. İşsiz gençlerimiz var. Yeni iş sahaları açsın. İşsizlerimize iş imkanı versin. Yani para herkese uğur getirsin" diye konuştu.

'ÇOK SAYIDA KİŞİ ARADI'

Dün akşamdan beri kendisini çok sayıda kişinin aradığını söyleyen Koçyiğit, "'Bundan sonra oraya geliriz, orada oynarız' diyorlar. İnşallah bundan sonra müşterilerimiz artar" dedi.

İlçe sakinleri ise büyük ikramiyenin çıktığı kişiye, gençlere iş imkanı oluşturması için yeni iş sahaları açmasını tavsiye etti.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Bu kez Çin değil! Bu pazar görenleri şoke ediyor Bu kez Çin değil! Bu pazar görenleri şoke ediyor
'Cin çıkarma' bahanesiyle her şeyi yapmışlar'Cin çıkarma' bahanesiyle her şeyi yapmışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süper loto Kumluca

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

Afyonkarahisar'daki tren kazası güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'daki tren kazası güvenlik kamerasında

Hakan Ural'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti!

Hakan Ural'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti!

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Rusya: Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Rusya: Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Havalimanından flaş açıklama!

Havalimanından flaş açıklama!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da ilginç kaza!

İlginç kaza! Aracın üzerine çıktı

'Şaka' diye kompresörle makatından hava vermişlerdi! Manisa'daki korkunç olayda yeni gelişme

Manisa'daki korkunç olayda yeni gelişme

Kayseri'de sel sularına kapılan ev sürüklendi

Sel sularına kapılan ev sürüklendi

Yer: Antalya! Ölümden böyle kurtuldu

Her şey bir anda oldu! Ölümden böyle kurtuldu

'Sende ölüm büyüsü var' diyerek cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

'Cin çıkarma' bahanesiyle her şeyi yapmışlar

MSB'den İdlib açıklaması: Her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek

'Her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.