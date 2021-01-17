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Kumluca’da 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

17.01.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Antalya’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ana yoldan gelen otomobilin diğer otomobile son hızla çarptığı görüldü.
Kaza, Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Temel Eğitim Kavşağı’nda önceki gece saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Abdullah Korkmaz (27) yönetimindeki 07 AHS 522 plakalı Toyota marka otomobil, Onur Turhan’ın kullandığı Tofaş Şahin marka 07 AHP 520 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarmak için mücadele ederken önce ağır yaralılar hastanelere sevk edildi, ardından araç içinde sıkışan yaralıları çıkarmak için zamanla yarış başladı. 07 AHP 520 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Yıldız (24) olay yerinde hayatını kaybederken, 07 AHS 522 plakalı otomobilde bulunan Durdu Korkmaz (64) ve Ayşe Eken (58) de kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazayı duyup gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Abdullah Korkmaz yönetimindeki 07 AHS 522 plakalı Toyota marka otomobilin kavşaktan sola dönerken, ana yoldan gelen Onur Turhan’ın kullandığı 07 AHP 520 plakalı otomobilin son hızla çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki otomobil de kamera kadrajından çıktı.

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