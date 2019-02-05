Kumluca'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Richter ölçeğine göre 4..2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli korkuya neden olan deprem hasara yol açmadı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Antalya'nın Kumluca ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 18.11'de meydana geldi. Yerin 7.31 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Finike ilçesi, büyüklüğünü ise 4.0 olarak açıkladı
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: ANTALYA, (DHA)-
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