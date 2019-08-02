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Kumluca'da boğa güreşleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 17:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde belediyenin düzenleyeceği festival kapsamında düzenlenecek boğa güreşleri için verilen izin, İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu tarafından iptal edildi.

Kumluca'da boğa güreşleri iptal edildi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde belediyenin düzenleyeceği festival kapsamında düzenlenecek boğa güreşleri için verilen izin, İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu tarafından iptal edildi. Kumluca Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Köleoğlu, boğa güreşlerinin halkın isteği olduğunu belirterek, yeniden başvuru yaptıklarını söyledi.
Kumluca Belediyesi, 3-4 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği 3'üncü Karagöl Yayla Şenlikleri kapsamında gerçekleştireceği boğa güreşleri izni için 27 Temmuz'da Antalya Valiliği'ne başvuru yaptı. Belediyenin başvurusu valilik makamı ile Tarım ve Orman Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'nce kabul edildi. Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu, boğa güreşlerinin 5199 sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanunu Maddesi uyarınca 'Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır. Folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösteriler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle düzenlenebilir' kapsamında suç teşkil eden bir faaliyet içerdiğini belirterek İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu'na şikayette bulundu.
BELEDİYE BAŞKANI YENİDEN BAŞVURDU
Şikayeti değerlendiren İl Hayvan Hakları Kurulu, boğa güreşleri için verilen izni iptalm etti. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü, Kumluca Belediyesi'ne boğa güreşlerinin iptal edildiğine yönelik yazı gönderdi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, önceki yıllarda da boğa güreşlerinin düzenlendiğini belirterek, halkın güreşlere yönelik büyük talebi olduğunu aktardı. Boğa güreşlerinin yapılabilmesi için Antalya Valiliği'ne yeniden başvuru yapıldığını açıklayan Köleoğlu, olumlu yanıt beklediklerini vurguladı.

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Kumluca'da boğa güreşleri iptal edildiKumluca'da boğa güreşleri iptal edildi

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