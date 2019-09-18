Kumluca'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir olan bankaya talimatla para yatırarak, örgüte destek olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Kumluca sulh ceza hakimliğince haklarında yakalama kararı verilen 6 şüpheli, dün akşam ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Polis merkezine getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.