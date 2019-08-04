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Kumluca'da iptal edilip yeniden izin verilen boğa güreşleri yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 15:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu'nun başvurusu üzerine önce iptal edilen, ardından belediyenin itirazı sonrası izin verilen boğa güreşi etkinliği gerçekleştirildi.

Kumluca'da iptal edilip yeniden izin verilen boğa güreşleri yapıldı

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu'nun başvurusu üzerine önce iptal edilen, ardından belediyenin itirazı sonrası izin verilen boğa güreşi etkinliği gerçekleştirildi.
Kumluca'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri kapsamında boğa gösterisi etkinliği yapıldı. Karagöl Mahallesi'nde hazırlanan meydanda yapılan etkinliğe CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Bölük Komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir, CHP İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlikte 41 boğa güreş tuttu. Karşı karşıya geldiklerinde rakibinin boynunu altına alan boğa güreşte galip sayıldı. Boğaların birbirine zarar vermemesi için sahada bulunan görevliler anında müdahale ederek, hayvanları ayırdı ve dışarı çıkardı. Güreşlerde kazananları, aralarında hayvan hakları dernekleri adına bir temsilcinin de yer aldığı hakem komitesi belirledi. Güreşleri kazanan boğaların sahiplerine kupa verildi.
Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Sizlerin de gördüğü üzere boğalarımıza hiçbir şekilde işkence gösterilmiyor. Aynı zamanda güreş hakem komitesinde bulunan hayvan hakları derneğindeki arkadaşımız da bizim haklılığımızı görmüştür. Güreş esnasında küçük bir sıkıntı olması durumunda görevli arkadaşlarımız hemen boğalarımızı ayırıp sahanın dışarısına çıkarmaktadır. Kültürümüzün yaşatılması için elimizden ne geliyorsa hayvana ve doğaya zarar gelmeyecek şekilde yapacağımızı bilmenizi isterim" dedi.
ÖNCE İPTAL EDİLİP, SONRA İZİN VERİLMİŞTİ
Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu, boğa güreşlerinin 5199 sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanunu maddesi uyarınca 'Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır. Folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösteriler, bakanlığın uygun görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle düzenlenebilir' kapsamında suç teşkil eden bir faaliyet içerdiğini belirterek İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu'na şikayette bulunmuştu. Şikayeti değerlendiren İl Hayvan Hakları Kurulu, boğa güreşleri için verilen izni iptal etmişti. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, önceki yıllarda da boğa güreşlerinin düzenlendiğini belirterek, halkın güreşlere yönelik büyük talebi olduğunu aktarıp, boğa güreşlerinin yapılabilmesi için Antalya Valiliği'ne yeniden başvuru yapıldığını açıklamış, ardından da İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu, boğa güreşleri izninin iptaline ilişkin kararını iptal etmişti. İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu güreşlerin yeniden yapılmasına ilişkin kararında, "Boğaların uzak illerden getirilmiş, duyuruların yerel basın ve billboardlarda ilan edilmiş olması, bölgede konser ve panayır havasının oluşmasından dolayı bir zararın oluşmaması için boğa güreşlerine izin verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

FOTOĞRAFLI

Kumluca'da iptal edilip yeniden izin verilen boğa güreşleri yapıldıKumluca'da iptal edilip yeniden izin verilen boğa güreşleri yapıldıKumluca'da iptal edilip yeniden izin verilen boğa güreşleri yapıldı

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