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Kumluca’da korkutan yangın söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 00:40 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Sarıcasu Mahallesi Hacıömerler mevkisinde bulunan makilik alanda başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile seraların bulunduğu alana 200 metre kadar yaklaşan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yangın söndürme çalışmalarına 25 arazöz ile birlikte, 3 itfaiye aracı, bir iş makinesi, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi katıldı. Yerleşim alanlarına çok yakın olduğu için yangın alanına tedbir amaçlı ambulans gönderildi. Jandarma ve polis ekipleri de yangın bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Yangın esnasında yamaçtan düşen Kemal Demirkaya adlı bir işçi yaralandı. Hafif yaralanan işçi 112 Acil Ambulansı ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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